Сын пропавшей Усольцевой признался, что не получил извещения о новых поисках

07 июня 2026, 03:34

Сыну пропавшей Усольцевой Даниилу Баталову не рассказали о начале поисков его семьи

Фото: iStock/Ksenia Guzeeva

Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов, заявил, что его не известили о возобновлении масштабных поисков родственников. Об этом пишет РИА Новости.





Спасательные работы начались 4 июня, и ожидается, что они продлятся до 9 июня. В поисках участвуют только опытные специалисты, а место оцепили блокпостом, чтобы не пускать посторонних. Баталов выразил надежду, что сможет присоединиться к столь важным мероприятиям, которые касаются его семьи.





«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — сказал он.