Сын пропавшей Усольцевой признался, что не получил извещения о новых поисках
Сыну пропавшей Усольцевой Даниилу Баталову не рассказали о начале поисков его семьи
Сын пропавшей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов, заявил, что его не известили о возобновлении масштабных поисков родственников. Об этом пишет РИА Новости.
Спасательные работы начались 4 июня, и ожидается, что они продлятся до 9 июня. В поисках участвуют только опытные специалисты, а место оцепили блокпостом, чтобы не пускать посторонних. Баталов выразил надежду, что сможет присоединиться к столь важным мероприятиям, которые касаются его семьи.
«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», — сказал он.Напомним, что семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь — отправилась в поход по горам Буратинка и Мальвинка неподалёку от посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вскоре после этого они перестали отвечать на звонки и сообщения, и тогда специалисты организовали спасательные работы. Зимой из-за устойчивого снежного покрова их пришлось временно свернуть, но весной 2026 года поиски начались снова.