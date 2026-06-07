Врач развеяла миф про «10 тысяч шагов в день», которые якобы необходимы для здоровья

07 июня 2026, 03:54

Врач Смирнова назвала россиянам достаточное для здоровья количество шагов в день

Фото: iStock/Maryviolet

Для здоровья достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день, а не десять тысяч, как верят некоторые люди. Этими сведениями поделилась с РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.