Врач развеяла миф про «10 тысяч шагов в день», которые якобы необходимы для здоровья
Для здоровья достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день, а не десять тысяч, как верят некоторые люди. Этими сведениями поделилась с РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
По её словам, миф о норме в десять тысяч шагов возник как маркетинговый ход к Олимпийским играм 1964 года в Токио. Тогда одна компания выпустила первый шагомер, название которого (Манпо-кей) переводится как «измеритель десяти тысяч шагов».
Эта красивая цифра закрепилась в сознании людей, но на самом деле в оздоровительных целях хватает и 7,5 тысячи шагов. Если ходить больше, то дальнейший положительный эффект постепенно снижается. Для людей преклонного возраста оптимальная норма — шесть–восемь тысяч шагов.
При передвижении важнее всего не количество, а скорость, подчеркнула Смирнова. Медленное хождение по офису не приносит той пользы, которую дает быстрая прогулка с лёгкой одышкой. Желательно двигаться в быстром темпе, гуляя по 30–40 минут пять раз в неделю. Такое соотношение является идеальным для поддержания здоровья сердца и сосудов.
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