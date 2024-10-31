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Военный блогер Гузенко с позывным «Тринадцатый» заболел в СИЗО

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Фото: iStock/Maddie Red Photography

Военный блогер Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый», арестованный на два месяца, заболел в СИЗО. У обострился отит. Об этом пишет Shot.
Напомним, 7 октября суд заключил Гузенко под стражу сроком на два месяца. Его задержали в городе Новопавловске 5 октября за применение насилия в отношении полицейского. При этом Гузенко отказался от дачи показаний.

По данным издания, у «Тринадцатого» воспалилось ухо. Его мучили сильнейшие боли, пока его товарищи не передали через адвоката лекарства.



Друг военкора также рассказал, что Гузенко страдает тяжелой формой язвы и часто открывается кровотечение. При этом воеэксперт не падает духом. Оказалось, что и сокамерники, и сотрудники изолятора знакомы с его деятельностью и относятся к нему хорошо. Тем не менее Гузенко просит разрешить заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону проведения спецоперации.

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