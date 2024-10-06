МВД опровергло сообщения об убийстве задержанного военблогера «Тринадцатого»

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Главное управление МВД РФ по Ставропольскому краю опровергло информацию об убийстве в отделении полиции задержанного военного блогера Егора Гузенко с позывным «Тринадцатый». Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем телеграм-канале. Новость о смерти Гузенко в ГУ МВД назвали недостоверной.
«Информация, размещённая в одном из Telegram-каналов, о смерти задержанного в отделении полиции Ставропольского края является недостоверной», — указано в сообщении ведомство.Ранее сообщалось, что блогера Егора Гузенко объявили в розыск в России и задержали в Ставропольском крае. О задержании сообщил он сам в своем телеграм-канале. Блогер заявил, что его задержали в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск со спецоперации. На канал «Тринадцатого», где он публикует материалы на военную тематику, подписаны более 300 тысяч человек. Гузенко утверждает, что отправился добровольцем на Донбасс еще в 2014 году и воевал в течение 10 лет.
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