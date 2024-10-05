Военного блогера «Тринадцатого» задержали по уголовной статье

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Блогера Егора Гузенко, который использует в сети псевдоним «Тринадцатый», объявили в розыск в России и задержали в Ставропольском крае. О задержании сообщил сам блогер в Telegram-канале.
Автор Telegram-канал находится в разыске по уголовное статье, пишет РИА Новости со ссылкой на базу МВД России. При этом статья, по которой Гузенко объявили в розыск, не разглашается.
Сам блогер сообщает, что его уже задержали в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск со спецоперации. На канал Гузенко подписаны более 300 тысяч аккаунтов. Автор канала публикует материалы на военную тематику. Гузенко утверждает, что отправился добровольцем на Донбасс еще в 2014 году и воевал 10 лет. По сообщению других источников, в 2021 году Гузенко задержали в Петербурге на драку, после чего тот утроил дебош в отделе полиции.
Официальной информации по нынешнему задержанию пока нет.
Читайте также:
Экс-супруги Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода
Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России
В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео
Сам блогер сообщает, что его уже задержали в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск со спецоперации. На канал Гузенко подписаны более 300 тысяч аккаунтов. Автор канала публикует материалы на военную тематику. Гузенко утверждает, что отправился добровольцем на Донбасс еще в 2014 году и воевал 10 лет. По сообщению других источников, в 2021 году Гузенко задержали в Петербурге на драку, после чего тот утроил дебош в отделе полиции.
Официальной информации по нынешнему задержанию пока нет.
Читайте также:
Экс-супруги Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода
Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России
В Москве арестован блогер Джумабой, который оскорблял русских девушек в своих видео
Лия Мурадьян