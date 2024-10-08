Глава Ставрополья: блогер Гузенко при задержании оказал сопротивление

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что блогер Егор Гузенко при задержании оказал сопротивление. Об этом пишет РИА Новости.
В субботу Егор Гузенко сообщил о своем задержании в Новопавловске. В интернете быстро распространилась информация об убийстве блогера, однако МВД России опровергло эти слухи.
По словам Владимирова, на прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Он отметил, что Гузенко вел себя вызывающе, а при задержании оказал сопротивление.
В понедельник Кировский районный суд отправил Гузенко под стражу на два месяца по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия или угроза насилия в отношении представителя власти). Суд также отметил, что Гузенко находится в федеральном розыске по обвинению в хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы троих создателей финансовой пирамиды за хищение у 153 вкладчиков 214 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам Владимирова, на прошедших выходных было празднование Дня Кировского муниципального округа. Он отметил, что Гузенко вел себя вызывающе, а при задержании оказал сопротивление.
«Человек снимается в Кировском ОВД и говорит, что его задержали, только не говорит, за что его задержали. Два года человек находится в федеральном розыске, скрывается, приходит к нам, надевает балаклаву, идет на наш праздник. Понятное дело, что сотрудники полиции не имели права не среагировать», — пояснил губернатор Ставропольского края.
В понедельник Кировский районный суд отправил Гузенко под стражу на два месяца по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия или угроза насилия в отношении представителя власти). Суд также отметил, что Гузенко находится в федеральном розыске по обвинению в хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к срокам от 8 до 12 лет лишения свободы троих создателей финансовой пирамиды за хищение у 153 вкладчиков 214 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова