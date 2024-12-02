Военный корреспондент погиб в ДТП в ЛНР

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Военный корреспондент ANNA NEWS Сергей Ярцев погиб в дорожно-транспортном происшествии в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Журналисту было 49 лет.
Подробности аварии не приводятся. Согласно изданию, Яльцев опубликовал свой последний пост утром в воскресенье, 1 декабря.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент Семен Еремин убит в зоне проведения спецоперации на Украине. Журналист был атакован украинским FVP-дроном.
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«Команда ANNA News выражает соболезнования родным и близким погибшего», – отмечается в публикации.
Подробности аварии не приводятся. Согласно изданию, Яльцев опубликовал свой последний пост утром в воскресенье, 1 декабря.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент Семен Еремин убит в зоне проведения спецоперации на Украине. Журналист был атакован украинским FVP-дроном.
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Александр Климов