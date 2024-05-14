Военнослужащие США взорвали оставшуюся часть моста в Балтиморе

Фото: Istock/dzika_mrowka
Армия США снесла оставшуюся часть моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, обрушившегося в Балтиморе.
Об этом заявляет Associated Press (AP). Как отметили специалисты, взорвать мост нужно было, чтобы расчистить путь для грузового судна «Дали». Оно застряло среди обломков после столкновения с мостом и его обрушения.
По словам представителя Инженерного корпуса армии США Скотта Спеллмон, взрыв произошел по плану, и во многом это похоже «на чистку луковицы».
Грузовое судно врезалось в одну из опор сооружения, из-за чего произошло обрушение автомобильного моста, 26 марта. Затем контейнеровоз загорелся, но остался на плаву.
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По словам представителя Инженерного корпуса армии США Скотта Спеллмон, взрыв произошел по плану, и во многом это похоже «на чистку луковицы».
Грузовое судно врезалось в одну из опор сооружения, из-за чего произошло обрушение автомобильного моста, 26 марта. Затем контейнеровоз загорелся, но остался на плаву.
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Алёна Самарева