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Военнослужащие США взорвали оставшуюся часть моста в Балтиморе

14 мая 2024, 14:44
Фото: Istock/dzika_mrowka

Фото: Istock/dzika_mrowka

Армия США снесла оставшуюся часть моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, обрушившегося в Балтиморе.
Об этом заявляет Associated Press (AP). Как отметили специалисты, взорвать мост нужно было, чтобы расчистить путь для грузового судна «Дали». Оно застряло среди обломков после столкновения с мостом и его обрушения.

По словам представителя Инженерного корпуса армии США Скотта Спеллмон, взрыв произошел по плану, и во многом это похоже «на чистку луковицы».



Грузовое судно врезалось в одну из опор сооружения, из-за чего произошло обрушение автомобильного моста, 26 марта. Затем контейнеровоз загорелся, но остался на плаву.

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#мост
#сша
#военные
#взрыв
Верховный суд подтвердил 25-летний приговор осужденному за госизмену Кара-Мурзе*
14 мая 2024, 14:55

Фото: Istock/OlFedv

Верховный суд РФ подтвердил 25-летний приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному за госизмену.
Об этом пишет «Интерфакс». Высшая судебная инстанция отклонила жалобу защиты на приговор.

В апреле прошлого года суд приговорил публициста к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене и распространении фейков о Вооруженных силах России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Также Кара-Мурза* заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. После освобождения он семь лет не сможет заниматься журналистикой.

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* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
#журналист
#тюрьма
#суд
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В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь
Detik: гражданину России грозит казнь в Индонезии за производство наркотиков
14 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/Tashka

В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит казнь за производство наркотиков в подпольной лаборатории. Об этом информирует портал Detik.
Отмечается, что вместе с подельником, гражданином Индонезии, на вилле площадью 180 квадратных метров фигуранты выращивали каннабис, а также наладили производство мефедрона. По словам главы агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии комиссара Вахью Видада, россиянин сбывал наркотики через даркнет и Telegram.

Согласно информации источника, в общей сложности сотрудники правоохранительных органов конфисковали 10 кг марихуаны, 684 гр мефедрона и 107 гр кокаина. Уточняется, что всем подозреваемым были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками. Максимальное наказание за них — смертная казнь и штраф порядка 620 тысяч долларов.

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#наркотики
#штраф
#производство
#наказание
#сотрудники
#telegram
#смертная казнь
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ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard
14 мая 2024, 14:38

Фото: iStock/Christiantdk

Украинская сторона впервые обстреляла Белгородскую область из немецкого танка Leopard-2. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, обстрелу подверглось село Новопетровка. Экипаж ВСУ выпустил 15 снарядов 120-мм калибра. Уточняется, что атака была произведена с окраины села Амбарное Харьковской области, находят в 5,5 км от цели. При этом дальность стрельбы немецкого танка по характеристикам не превышает 3, 5 км.

Ни один из снарядов не долетел до жилых домов. Жертв и разрушений нет.

Во вторник, 14 мая, извлекли из-под завалов разрушенного в Белгороде дома ещё двоих погибших, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Появились кадры особняка арестованного за взятку главного кадровика Минобороны
Mash: жене кадровика МО РФ Кузнецова стало плохо во время обысков
14 мая 2024, 13:42

Фото: iSock/Rawf8

В ходе обысков в доме арестованного начальника Управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова его супруге стало плохо с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Накануне были проведены обыски в двухэтажном коттедже в Истринском районе Подмосковья и в рабочем кабинете Кузнецова. В результате были найдены 100 миллионов рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

К моменту обысков Кузнецова уже задержали, дома находились его супруга и дочь. Обеим стало плохо из-за сильного стресса. Сам кадровик оборонного ведомства незадолго до задержания сообщал, что испытывает сильную головную боль, он выглядел обеспокоенным.

Напомним, что Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, во время работы на посту начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ с 2021 по 2023 год он получал деньги от бизнесменов за определённые услуги. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

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#супруги
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В Подмосковье прохожий избил подростка
14 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/globalmoments

Мужчину, напавшего на 17-летнего юношу на улице в Шатуре, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Нападение произошло 13 мая рядом с одним из магазинов на Интернациональной лице. Мужчина нанёс подростку 2007 года рождения телесные повреждения и угрожал ножом», — говорится в сообщении.
На место незамедлительно прибыли полицейские и задержали нападавшего. Им оказался местный житель 1987 года рождения, при обыске у него нашли и изъяли кухонный нож.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Павловского Посада по подозрению в краже велосипеда у 34-летней жительницы Балашихи.

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#нападение
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#полиция
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Житель Эстонии пытался ввезти в Россию профессиональный подводный дрон
Житель Эстонии без гражданства хотел ввезти в Россию подводный дрон
14 мая 2024, 13:06

Фото: ФТС России

Российские таможенники изъяли на границе подводный беспилотник, который в Россию пытался ввести житель Эстонии без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС РФ.
Отмечается, что инцидент произошёл на Кингисеппской таможне в пункте пропуска Ивангород. 50-летний эстонец без гражданства пытался ввезти в Россию для дальнейшей перепродажи восьмивинтовый беспилотник Chasing M2 с широкоугольной камерой китайского производства. На маркировке указано, что изделие является профессиональным подводным дроном.

Владелец дрона пояснил, что аппарат уже использовался ранее. Он вёз его в Санкт-Петербург, чтобы продать.

В отношении возбудили административное дело по статье о недекларировании товаров, которая предусматривает конфискацию аппарата и штраф.

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#конфискация
#штраф
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Под завалами дома в Белгороде нашли ещё одного погибшего
Число погибших после обрушения дома в Белгороде достигло 16 человек
14 мая 2024, 12:34

Фото: ФТС России

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружили ещё одного погибшего. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что под обломками было найдено тело местной жительницы.

Общее число погибших в результате происшествия достигло 16 человек.

Напомним, что 12 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В результате попадания снаряда, обрушился целый подъезд дома. Под завалами оказались десятки человек.

По сообщениям Минобороны РФ, удар был осуществлён из ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

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Стало известно, какой срок грозит начальнику главного управления кадров Минобороны
Начальнику главного управления кадров МО Кузнецову грозит до 15 лет за взятку
14 мая 2024, 12:01

Фото: iStock/OlFedv

Арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Данные следуют из санкции инкриминируемой ему статьи УК РФ, передает РИА Новости.
В настоящее время Кузнецов находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.

В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты, и иные предметы роскоши.

По данным следствия, взятку Кузнецов получил от представителей коммерческих структур.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал Иванова.

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#суд
#следственный комитет
#уголовное взятка
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В квартире у таинственно пропавшего петербуржца нашли труп с ножевыми ранениями
В квартире у пропавшего жителя Ленобласти нашли труп неизвестного мужчины
14 мая 2024, 11:58

Фото: iStock/tiero

В квартире у пропавшего жителя Ленинградской области нашли труп неизвестного мужчины с ножевыми ранениями, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, в полицию обратилась дочь жителя поселка Гладкое Тосненского района Ленинградской области и сообщила, что её отец не выходит на связь. По месту жительства мужчины выехал наряд полиции.

«Однако в квартире у пропавшего нашли тело другого человека с ножевыми ранениями. При этом самого пропавшего там не было», — рассказал источник издания.

Уточняется, что бесследно исчезнувший мужчина был неоднократно судим в прошлом. Подробности случившегося устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело.

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#ленинградская область
#убийство
#уголовное дело
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