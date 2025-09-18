Школьник в Петербурге неудачно показал «прикол» подруге
В Санкт-Петербурге четвероклассник выпал из окна коммунальной квартиры в Кировском районе, пытаясь впечатлить подругу. Об этом пишет 78.ru.
По данным источника, дети сначала играли в прятки, затем мальчик решил «показать прикол». Он связал два удлинителя, один провод закрепил на батарее, другой выбросил в окно. Далее он перелез через подоконник и попытался спуститься, держась за провод, но узел оказался ненадёжным — ребёнок упал с высоты около четырёх метров. Его госпитализировали.
