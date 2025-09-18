Школьник в Петербурге неудачно показал «прикол» подруге

18 сентября 2025, 20:35

78.ru: четвероклассник в Петербурге упал с высоты, его госпитализировали

Фото: istockphoto/molenira

В Санкт-Петербурге четвероклассник выпал из окна коммунальной квартиры в Кировском районе, пытаясь впечатлить подругу. Об этом пишет 78.ru.