В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на Белгородскую и Курскую области

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В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что Белгородская и Курская области были атакованы диверсионно-разведывательными группами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
При этом в украинской разведке пояснили, что в бой с российскими пограничниками вступили не регулярные части ВСУ, а объединения, в которых набирают добровольцев, такие как РДК*, «Свобода России» и «Сибирский батальон».
Напомним, ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области. Вражеские ДРГ попытались зайти в Курскую область с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад. При этом движение порядка 50 диверсантов в сторону Белгородской области началось около трех часов утра. Здесь противник также был отброшен на исходные позиции, после чего по месту скопления живой силы были нанесены удары. В настоящее время бои продолжаются.
Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
«Это их совместная операция», – уточнили в украинском ведомстве.
Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
Элина Позднякова