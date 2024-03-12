Мэр Таганрога Фатеев сообщил об атаке БПЛА на город

В ФСБ РФ заявили, что с 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков и французскую артиллерийскую установку Caesar. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.