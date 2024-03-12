Мэр Таганрога Фатеев сообщил об атаке БПЛА на город

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Таганрог подвергся атаке беспилотников, об этом сообщил мэр города Андрей Фатеев в своём Telegram-канале.
«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — прокомментировал происходящее Фатеев.
Напомним, ранее стало известно о прорыве попытки украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Белгородской и Курской областей. Позже, ответственность за нападение взяли на себя в ГРУ Министерства обороны Украины. При этом, как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, прорыва вражеской ДРГ на территории России допущено не было.
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Евгения Парфентьева