ФСБ сообщила о пресечении попыток нарушения госграницы РФ диверсантами

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В ФСБ РФ заявили, что с 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков и французскую артиллерийскую установку Caesar. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ФСБ отметили, что ранее в соцсетях распространилась информация о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Данная информация является фейковой и не соответствует действительности.
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Мария Федоровцева