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ФСБ сообщила о пресечении попыток нарушения госграницы РФ диверсантами

12 марта 2024, 12:32
Фото: iStock/Mihrzn

Фото: iStock/Mihrzn

В ФСБ РФ заявили, что с 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области украинские диверсанты потеряли более сотни человек, шесть танков и французскую артиллерийскую установку Caesar. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались проникнуть в Белгородскую и Курскую области России. Однако силами подразделений ФСБ совместно с ВС РФ попытки прорыва были сведены к нулю. Нанесение ударов по ДРГ в украинском приграничье продолжается.

В ФСБ отметили, что ранее в соцсетях распространилась информация о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Данная информация является фейковой и не соответствует действительности.

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Мэр Таганрога Фатеев сообщил об атаке БПЛА на город
12 марта 2024, 12:16

Фото: iStock/valio84sl

Таганрог подвергся атаке беспилотников, об этом сообщил мэр города Андрей Фатеев в своём Telegram-канале.
«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — прокомментировал происходящее Фатеев.

Напомним, ранее стало известно о прорыве попытки украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Белгородской и Курской областей. Позже, ответственность за нападение взяли на себя в ГРУ Министерства обороны Украины. При этом, как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, прорыва вражеской ДРГ на территории России допущено не было.

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#бпла
#атака
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Коц: подготовку атаки украинской ДРГ на Белгородскую область раскрыли заранее
12 марта 2024, 11:57

Фото: iStock/vadimrysev

Подготовка атаки украинской ДРГ на Белгородскую область была выявлена заранее. Об этом рассказал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
Он пояснил, что утром 12 марта украинская ДРГ попыталась проникнуть в Белгородскую область при поддержке танков и дронов, которые были перехвачены средствами ПВО.

«Любопытно, что подготовка этой атаки была вскрыта группировкой прикрытия границы еще несколько дней назад. Последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничье», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По словам военкора, украинская сторона хочет попытаться продемонстрировать хоть какие-то успехи на территории России перед выборами президента.

Он также отметил, что с начала атаки в сеть попали видео, где якобы украинские диверсанты имеют какое-то продвижение. Однако Коц подчеркнул, что данные материалы не являются достоверными, и, возможно, были сняты заранее.

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#пво
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Появился первый официальный комментарий по попытке прорыва ДРГ в Курскую область
Старовойт: прорыва ДРГ украинских нацистов в Курскую область не допущено
12 марта 2024, 11:46

Фото: сайт Кремля

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что прорыва диверсионно-разведывательной группы украинских нацистов в регион не допущено российскими военными.
«Украинская ДРГ пыталась прорваться в Тёткино, был стрелковый бой, но никакого прорыва не случилось», — отметил Старовойт.

Он также добавил, что в регионе минувшей ночью были сбиты 11 вражеских беспилотников. Кроме того, Старовойт отметил, что в Курской области по-прежнему действует ракетная опасность.

По словам главы региона, противник в настоящее время продолжает обстреливать Тёткино. При вражеской атаке пострадал один местный житель. Он получил легкое ранение. Сейчас он находится под присмотром медиков.

В Курске также работает ПВО.

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#пво
#курская область
#дрг
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В ГУР Минобороны Украины подтвердили атаку на Белгородскую и Курскую области
12 марта 2024, 10:36

Фото: iStock/Ruma Aktar

В ГУР Минобороны Украины подтвердили, что Белгородская и Курская области были атакованы диверсионно-разведывательными группами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
При этом в украинской разведке пояснили, что в бой с российскими пограничниками вступили не регулярные части ВСУ, а объединения, в которых набирают добровольцев, такие как РДК*, «Свобода России» и «Сибирский батальон».

«Это их совместная операция», – уточнили в украинском ведомстве.

Напомним, ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области. Вражеские ДРГ попытались зайти в Курскую область с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад. При этом движение порядка 50 диверсантов в сторону Белгородской области началось около трех часов утра. Здесь противник также был отброшен на исходные позиции, после чего по месту скопления живой силы были нанесены удары. В настоящее время бои продолжаются.

Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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#всу
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Украинский военнопленный рассказал о наёмниках в составе ВСУ
Пленный ВСУ Водян: На стороне Украины воюет опытный «ариец» из Германии
12 марта 2024, 09:33

Фото: iStock/breakermaximus

В одной из бригад ВСУ служат опытные иностранные специалисты, которые побывали в Ираке и Афганистане, а также один «истинный ариец» из Германии. Об этом рассказал украинский военнопленный Юрий Водян. Его слова передает РИА Новости.
«Они (иностранные наемники – ред.) выполняли боевые задачи, но у них свой командир был, с которым они ходили на задачи. Очень редко было, когда несколько человек из иностранных наемников ходили с кем-то из наших на задание, в основном они сами по себе. Им задачи объяснили — забрать точку или заштурмовать что-то, они пошли туда, по рации передали, потом наших туда присылали», — объяснил украинский военнопленный.

Водян служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он был мобилизован в ВСУ из Николаевской области в ноябре прошлого года. В плен попал в январе во время штурма села Первомайское в ДНР.

По словам пленного ВСУ, в его бригаде служили наемники из Германии, Великобритании, Польши, США и Австралии, в том числе и женщины. Все они заключили контракт с Минобороны Украины. Водян добавил, что все они ранее воевали за свои страны, а на Украину приехали, чтобы набраться опыта и заработать денег.

«У немца "Кола" позывной, про него говорили: "Он истинный ариец", ему прямо в удовольствие было ходить на штурмы», — рассказал Водян.

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Мэр Орла Парахин: После падения БПЛА из двух домов эвакуировали 17 человек
12 марта 2024, 09:00

Фото: iStock/NatureNow

После падения украинского БПЛА из двух многоэтажек эвакуировали 17 человек, об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин в своём Telegram-канале.
Напомним, в ночь на 12 марта в городе Орёл на объект топливно-энергетического комплекса упал беспилотник Вооружённых сил Украины. Предварительно, никто не пострадал.

«В пункт временного размещения эвакуировано 17 человек из двух соседних многоэтажек. Их уже осмотрели медики, люди обеспечены питанием», — сообщил Парахин.

Он также отметил, что в настоящий момент на месте происшествия дежурят сотрудники экстренных служб на случай необходимости эвакуации большего количества людей.

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#бпла
#всу
#эвакуация
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В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов RM-70 «Вампир»
В Белгородской области ПВО сбила ракету «Точка-У» и восемь снарядов «Вампир»
12 марта 2024, 08:32

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Утром 12 марта российская система противовоздушной обороны уничтожила ракету ТРК «Точка-У» и восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Двенадцатого марта 2024 года около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир" и тактического ракетного комплекса "Точка-У"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Таким образом, российская ПВО сбила в Белгородской области восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и одну ракету ТРК «Точка-У». По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Он призывал местных жителей не покидать дома без необходимости, а тех, кто находится на улице — спуститься в укрытия.

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#губернатор
#ракета
#опасность
#дома
#пво
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Грайворонский округ Белгородской области находится под обстрелом ВСУ
МЧС Белгородской области: ВСУ обстреливают Грайворонский округ
12 марта 2024, 07:46

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская сторона обстреливает Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
«Ведется обстрел Грайворонский городской округ, п. Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время на всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. В МЧС призвали местных жителей по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Минувшей ночью семь сел в Белгородской области остались без электричества в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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На Украине появился некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot
12 марта 2024, 07:36

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В сети появился некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове с фото, на котором украинский военный стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, соответствующий пост появился в Instagram*. Там говорится о том, что Васильков погиб во время выполнения боевого задания. Также с ним погибли и его сослуживцы, которые охраняли небо над Украиной.

К некрологу также было прикреплено фото, на котором погибший стоял на фоне пусковой установки c характерными для Patriot контейнерами с зенитными ракетами.

Напомним, 9 марта «Искандер» уничтожил два американских ЗРК «Patriot» в ДНР. На следующий день военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что экипаж, обслуживающий пораженный в районе Покровска (ДНР) зенитно-ракетный комплекс Patriot, вероятнее всего, был полностью уничтожен.

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