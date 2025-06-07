Волгодонские школьники зиговали в кадре на фоне знамени Победы для хайпа
Волгодонские подростки отдавали на камеру нацистское приветствие. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, кадры появились в соцсетях. Их личности уже установили полицейские. Речь идет о девочке 2010 года рождения и мальчике 2012 года. На учете в ПДН до этого момента они не состояли.
«Вместе с родителями подростков доставили на допрос в полицию. Школьники заявили, что зиговали на фотографии ради хайпа», — сказано в материале.По словам источника, дети уже извинились, сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Перед этим стало известно, что мытищинские школьники устроили матч по футболу на обелиске «Воин-освободитель». Правоохранители открыли уголовное дело. Игроки повредили надписи на монументе, который был недавно отреставрирован.