Волгодонские школьники зиговали в кадре на фоне знамени Победы для хайпа

07 июня 2025, 11:20

Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Волгодонские подростки отдавали на камеру нацистское приветствие. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, кадры появились в соцсетях. Их личности уже установили полицейские. Речь идет о девочке 2010 года рождения и мальчике 2012 года. На учете в ПДН до этого момента они не состояли.







«Вместе с родителями подростков доставили на допрос в полицию. Школьники заявили, что зиговали на фотографии ради хайпа», — сказано в материале.

