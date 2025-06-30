Волгоградские подростки-экстремисты сожгли копию Знамени Победы
В Волгограде группа подростков сожгла копию Знамени Победы. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что юные экстремисты сожгли копию Знамени Победы и осквернили нацистскими символами памятную стену Волгоградского судостроительного завода.
Также сообщается, что в период с 2024 года эта группа подростков совершила пять поджогов машин, осквернила памятную сцену, нанеся на неё националистические символы и сожгла штурмовой флаг 105-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии.
Кроме того, задержанные причастны к незаконному обороту взрывных устройств и взрывчатых веществ, распространению публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности в сети Интернет и расклейке соответствующих листовок по Волгограду.
Организатора преступного сообщества арестовали, а в отношении остальных участников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Региональным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело об организации и участии в экстремистском сообществе.
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