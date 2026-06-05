Волна унесла рыбака с пляжа

05 июня 2026, 16:58

KTLA: Рыбака унесло с пляжа в океан скрытой волной в Калифорнии в США

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Сан-Франциско (Калифорния, США) рыбака унесло в океан внезапной волной. Об этом сообщает KTLA.