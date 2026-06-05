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Волна унесла рыбака с пляжа

KTLA: Рыбака унесло с пляжа в океан скрытой волной в Калифорнии в США
Фото: istockphoto/Adam Bartosik

В Сан-Франциско (Калифорния, США) рыбака унесло в океан внезапной волной. Об этом сообщает KTLA.



ЧП произошло 29 мая на пляже Бейкер-Бич примерно в 13:00 по местному времени. Мужчина ловил рыбу с берега, когда так называемая скрытая волна (sneaker wave) сбила его с ног и утянула в воду. Очевидцы сразу вызвали спасателей.

Для поисков развернули крупномасштабную операцию с участием пожарных, полицейского катера, дронов и вертолёта. Трое водолазов пожарной службы Сан-Франциско обнаружили обессилевшего пострадавшего, доставили его на берег, оказали неотложную помощь и госпитализировали в критическом состоянии.

Пожарные предупреждают: такие волны особенно опасны из-за своей внезапности — они возникают даже при спокойной погоде и могут утащить человека в море. Отдыхающим настоятельно рекомендуют не стоять на мокром песке и камнях, постоянно следить за океаном и никогда не поворачиваться к нему спиной.

Никита Кротов

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