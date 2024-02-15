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Волочкова допустила умышленный поджог здания «Известия холл»

15 февраля 2024, 17:47
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Балерина Анастасия Волочкова допустила, что пожар в здании «Известия холл» мог быть подстроен.

«Кто-то мог Волочкову подставить. Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать. Мне перед людьми стыдно — что я им скажу? Многотысячная публика должна была прийти на шоу 25 февраля. На протяжении долгого времени я выступала в зале «Известия холл», а куда теперь идти?» — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Волочкова.

В ночь на 15 февраля разгорелся страшный пожар на площадке «Известия холл» на Пушкинской площади. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, огонь успел разойтись на площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Уничтожение клуба подтвердили представители площадки.

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#площадки
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Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Репетто дал комментарии по поводу своей пропажу
15 февраля 2024, 17:01

Фото: istockphoto.com/Worledit

Шеф-повар отеля Ritz-Carlton Карлос Мартин Репетто, информация о пропаже которого появилась сегодня в СМИ, заявил о том, что с ним всё хорошо.
Он добавил, что сообщения о том, что он пропал, являются клеветой.

«Всё это клевета. Со мной все в порядке. Сейчас я выложу информацию на своей страничке», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Репетто.

Ранее стало известно, что в Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton аргентинец Карлос Мартин Репетто, в последний раз он выходил на связь 28 января. Так, в полицию обратилась его бывшая жена. Они вместе не жили, однако продолжали поддерживать связь и регулярно созванивались. Она пояснила, что в последний раз экс-супруг выходил на связь 28 января и после этого пропал. Полиция начала проверку по данному факту.

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#полиция
#розыск
#повар
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Кадыров: В Чечне ликвидировали трёх преступников, открывших огонь по полиции
15 февраля 2024, 16:58

Фото: iStock/ipopba

В Чечне ликвидировали трёх вооружённых преступников, открывших огонь по полицейским, об этом рассказал глава Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам Кадырова, перестрелка произошла в селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района.

«Сотрудники полиции ликвидировали трёх преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания», — рассказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в планах у задержанных было совершить ещё ряд преступлений, а также покушение на жизни сотрудников правоохранительных органов.

Чеченский лидер выразил благодарность за работу полицейских.

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#чечня
#стрельба
#полиция
#рамзан кадыров
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Суд заочно арестовал актёра Панина* за призывы к терроризму
15 февраля 2024, 16:42

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Гагаринский суд Москвы принял решение о заочном аресте актёра Алексея Панина* по делу о призывах к терроризму, об этом сообщает «РИА ​Новости».
Панин* будет арестован на два месяца с момента экстрадиции в Россию, либо со дня задержания на территории РФ.

Панин* уехал из России ещё в 2020 году и поселился в Испании. С началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения специальной военной операции, российских властей и Вооружённых сил РФ.

В ноябре 2023 года актёр похвастался получением гражданства США. Он запостил в интернет фотографию с американским паспортом напротив украинского флага.

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#террористы
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#арест
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Появились подробности о состоянии здоровья пострадавших при ракетной атаке в Белгороде
Гладков: годовалая девочка погибла в Белгороде при ракетной атаке ВСУ
15 февраля 2024, 16:40

Фото: iStock/sudok1

Годовалая девочка Валя погибла при ракетной атаке ВСУ на Белгорода днем 15 февраля. Всего погибло шесть человек, 17 ранены. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Такую информацию предоставил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Случилось самое страшное - погибли люди. Мирные жители, 6 человек, один из которых ребёнок, - погибли. Один мужчина умер в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего. Установлено и имя погибшего ребенка - ею оказалась годовалая девочка Валентина», - уточнил Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что всего пострадали 17 человек, из них четыре ребенка. Сейчас всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь. При этом шесть человек находятся в тяжелом состоянии. У них осколочные ранения разных частей тела. Состояние девяти пострадавших оценивается как средне тяжелое. Еще двух мальчиков 7 и 15 лет уже отпустили домой после оказания мед помощи. Они отделались контузией и ушибом плеча.

По словам Гладкова, в Белгород направлена бригада специалистов из федеральных медицинских центров для оказания квалифицированной медпомощи пострадавшим.

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#Белгород
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В Калужской области нашли женщину, которая получала пособия на несуществующего ребёнка
Жительница Калужской области семь лет получала пособия на выдуманного ребёнка
15 февраля 2024, 16:06

Фото: iStock/nicoletaionescu

Жительница Калужской области семь лет поучала выплаты на ребёнка, которого никогда не существовало, об этом сообщает «МВД Медиа» в своём Telegram-канале.
«В 2016 году местная жительница приобрела поддельное свидетельство о якобы рождении у неё ребёнка. Фальшивый документ вместе с пакетом других необходимых бумаг она предоставила в профильное ведомство и оформила на вымышленное дитя социальные пособия», — сообщили в СМИ.

Уточняется, что за минувшие семь лет женщина получила более одного миллиона рублей.

В отношении «несостоявшейся матери» возбудили уголовное дело о мошенничестве. В настоящий момент женщина находится под подпиской о невыезде.

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#мошенничество
#пособия
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Четырехмесячная девочка погибла при обстреле Белгорода
15 февраля 2024, 15:12

Фото: iStock/globalmoments

При украинской ракетной атаке на Белгород погибла четырехмесячная девочка. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.
Молодая мама гуляла с коляской на территории школы №42. Один из ударов пришелся именно на территорию школьного стадиона. Осколок попал в девочку. При этом мама малышки не пострадала.

По информации Shot, сейчас с материю погибшего ребенка работают психологи.

Напомним, днем 15 февраля украинская сторона провела ракетную атаку на Белгород. По официальным данным, погибли пять человек, из них двое детей. Еще 18 мирных жителей получили различные ранения. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Под удар ВСУ попал торговый центр на Харгоре, а также дома в частном секторе. Кроме того, прилет зафиксирован на стадионе школы на Спортивной улице.

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#белгород
#всу
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При пожаре в столичном «Известия холл» сгорели бар и ночной клуб
В Москве сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms
15 февраля 2024, 15:04

Фото: iStock/Distortion Media

При пожаре в «Известия холл» сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, в ночь на 15 февраля разгорелся страшный пожар на площадке «Известия холл» на Пушкинской площади. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, огонь успел разойтись на площадь в 1500 квадратных метров.

В результате пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Уничтожение клуба подтвердили представители площадки.

«Мы сгорели, новости не врут», - сообщили представители Lookin Rooms в своём Telegram-канале.

Сообщается, что находившихся в заведениях людей удалось экстренно эвакуировать. Никто не пострадал.

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#москва
#пожар
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При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали три человека
15 февраля 2024, 14:00

Фото: телеграм-канал ГУ МВД РФ по МО

На трассе М-4 «Дон» в Подмосковье столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Авария произошла в 10:30 на 90-м км трассы М-4 в городском округе Ступино. По предварительной информации, столкнулись два рейсовых автобуса, двигавшихся в попутном направлении. Три пассажира получили телесные повреждения», – сообщается в телеграм-канале ведомства
Сейчас частично ограничено движение по автотрассе в сторону Москвы. Организован объезд через Каширское шоссе со съездом с трассы М-4 на 94-м км, добавили в главке.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

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В Москве без вести пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton из Аргентины Репетто
15 февраля 2024, 12:26

Фото: iStock/Wavebreakmedia

В Москве пропал шеф-повар Ritz-Carlton аргентинец Карлос Мартин Репетто, в последний раз он выходил на связь 28 января. Об этом сообщает Mаsh.
Согласно сообщению, в полицию обратилась бывшая жена Репетто. Они вместе не жили, однако продолжали поддерживать связь и регулярно созванивались. Она пояснила, что в последний раз экс-супруг выходил на связь 28 января и после этого пропал. Полиция начала проверку по данному факту.

Ранее также сообщалось, что в 2019 году на Репетто было совершено нападение. Тогда его избили и обокрали, однако в полицию он обращаться не стал.

Аргетинский шеф-повар уже давно проживает в Москве, где стал премиальным шеф-поваром. Он работал в таких ресторанах как Radisson Royal Moscow, Korston Hotel и Ritz-Carlton.

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