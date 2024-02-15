Волочкова допустила умышленный поджог здания «Известия холл»

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Балерина Анастасия Волочкова допустила, что пожар в здании «Известия холл» мог быть подстроен.
«Кто-то мог Волочкову подставить. Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать. Мне перед людьми стыдно — что я им скажу? Многотысячная публика должна была прийти на шоу 25 февраля. На протяжении долгого времени я выступала в зале «Известия холл», а куда теперь идти?» — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Волочкова.
В ночь на 15 февраля разгорелся страшный пожар на площадке «Известия холл» на Пушкинской площади. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, огонь успел разойтись на площадь в 1500 квадратных метров. В результате пожара сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Уничтожение клуба подтвердили представители площадки.
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Мелисса Тимофеева