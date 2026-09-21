Волонтеры освободили мать и ее маленькую дочь из рабства в московском «приюте»

21 сентября 2026, 20:21

Mash: волонтеры освободили мать с маленькой дочерью из рабства в Москве

Фото: istockphoto/Chalabala

В Москве волонтеры совместно с полицией освободили женщину и ее трехлетнюю дочь, которых, по данным активистов, около трех лет удерживали в закрытом «приюте». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.