Волонтеры освободили мать и ее маленькую дочь из рабства в московском «приюте»
В Москве волонтеры совместно с полицией освободили женщину и ее трехлетнюю дочь, которых, по данным активистов, около трех лет удерживали в закрытом «приюте». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как утверждается, о положении женщины и ребенка правоохранителям рассказала 40-летняя женщина. Выяснилось, что пострадавшая приехала в приют вместе с мужем-иностранцем три года назад. Вскоре у пары родилась дочь, однако мужчину впоследствии депортировали из России. После этого мать с ребенком оказались зависимы от владельца учреждения.
Приют находился в трехэтажном здании недалеко от станции МЦД Щербинка и формально принадлежал фонду, оказывающему помощь людям с зависимостями. По словам активистов, находившиеся там женщины выполняли хозяйственные работы и собирали просроченные продукты в магазинах, которыми затем кормили проживавших в здании наркозависимых. Управляющий приютом, как сообщается, ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.
За время пребывания в приюте девочка практически не контактировала с внешним миром и к трем годам не научилась говорить. Сейчас мать и ребенок находятся у одного из волонтеров.
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