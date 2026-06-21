Пропавшую в Таиланде россиянку нашли с наркозависимостью в рабстве у араба
43-летняя жительница Приморья Дарья Шангина, пропавшая во время отдыха в Таиланде, нашлась с наркотической зависимостью в рабстве. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
По его информации, в апреле женщина внезапно захотела продать одну из своих квартир на родине и приобрести жилье в Испании. Вскоре после этого она перестала выходить на связь, однако с ее карт продолжали списываться крупные суммы.
Позже россиянка ненадолго связалась с родными и рассказала, что познакомилась с арабом, после чего снова исчезла. Во время короткого разговора семья заподозрила, что она употребляет наркотики.
Туристку искали несколько недель вместе с полицейскими и волонтерами. Сейчас она находится в клинике, где проходит лечение от зависимости.
Ранее сообщалось, что 33-летний россиянин Максим Павлов пропал после визита к бывшей девушке с лудоманией в пригород Бангкока и уже неделю не выходит на связь.
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