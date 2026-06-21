Пропавшую в Таиланде россиянку нашли с наркозависимостью в рабстве у араба

21 июня 2026, 10:02

Фото: iStock/Wirestock

43-летняя жительница Приморья Дарья Шангина, пропавшая во время отдыха в Таиланде, нашлась с наркотической зависимостью в рабстве. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.