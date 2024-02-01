Волонтёра Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании ВСУ

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В Белгороде задержали волонтёра, подозреваемую в спонсировании ВСУ, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова адвоката Евгения Соколова.
Подозреваемая Надежда Россинская являлась волонтёром в организации, которая оказывала помощь гражданам, пострадавшим в вооружённом конфликте. Россинская занималась оказанием гуманитарной помощи, поиском пропавших, а также эвакуацией мирных жителей в безопасные зоны.
Как сообщил адвокат Соколов, его подзащитную обвиняют в создании группы в социальной сети, в которой собирались денежные средства для Вооружённым силам Украины, однако, сама Россинская свою причастность к этому сообществу отрицает.
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Как сообщил адвокат Соколов, его подзащитную обвиняют в создании группы в социальной сети, в которой собирались денежные средства для Вооружённым силам Украины, однако, сама Россинская свою причастность к этому сообществу отрицает.
«Завтра будет суд по избранию меры пресечения в Свердловском суде в 11 часов. Будет назначен адвокат. Она сегодня мне позвонила и сказала: «меня задержали». Находится она сейчас в изоляторе временного содержания», — рассказал Соколов.
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Евгения Парфентьева