Выяснилось, какие подарки россияне стесняются просить у близких и почему

03 сентября 2026, 06:34

Россияне чаще всего не рассказывают близким о желаемых подарках из-за высокой цены

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Менее одной четверти россиян включают в список желаний всё, что хотели бы получить. Большинство ограничивает свои мечты, опасаясь высокой цены или меркантильных оценок со стороны близких. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса Ohmywishes.





По результатам опроса, 41% респондентов заранее прикидывают, насколько подарок уместен по стоимости и 22% добавляют большую часть желаний, но кое-что умышленно опускают. В конечном итоге, больше всего люди опасаются, что их желания окажутся знакомым не по карману и не хотят ставить близких в неловкое положение.



Каждый пятый опрошенный признался, что часто скрывает истинные предпочтения. Чаще всего вишлист с дорогими или личными подарками готовы показать партнёру (33%), но почти каждый четвёртый (23%) не стал бы делиться им ни с кем.



