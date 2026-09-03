Выяснилось, какие подарки россияне стесняются просить у близких и почему
Менее одной четверти россиян включают в список желаний всё, что хотели бы получить. Большинство ограничивает свои мечты, опасаясь высокой цены или меркантильных оценок со стороны близких. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование ювелирного бренда SOKOLOV и сервиса Ohmywishes.
По результатам опроса, 41% респондентов заранее прикидывают, насколько подарок уместен по стоимости и 22% добавляют большую часть желаний, но кое-что умышленно опускают. В конечном итоге, больше всего люди опасаются, что их желания окажутся знакомым не по карману и не хотят ставить близких в неловкое положение.
Каждый пятый опрошенный признался, что часто скрывает истинные предпочтения. Чаще всего вишлист с дорогими или личными подарками готовы показать партнёру (33%), но почти каждый четвёртый (23%) не стал бы делиться им ни с кем.
В топе желаний, которые россияне стеснялись бы указать, – автомобиль и недвижимость (20%), дорогие украшения (17%) и нижнее бельё (15%). Путешествия, технику и деньги не решились бы попросить 13%, 12% и 9% соответственно.
Чёткого ценового порога, после которого подарок кажется чрезмерным, не существует: для 19% опрошенных неловкость наступает при стоимости 5–10 тысяч рублей, для 20% респондентов лимит ставится в 10–20 тысяч, для 17% участников исследования он поднимается до 20–50 тысяч. Остальные заявили, что цена желания для них не имеет значения.
При этом к чужим дорогим просьбам россияне относятся терпимо. Согласно материалу «Газеты.Ru», 67% не осуждают людей за дорогостоящие желания, а 11% даже уважают прямоту. Только 5% считают такое поведение нескромным.