Раскрыто неочевидное сходство вейпов с алкоголем
Врач-диетолог Русакова: никотин в вейпах повреждает клетки печени
Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что вейпы могут вызывать серьёзные болезни печени, вплоть до цирроза.
В беседе с «Абзацем» специалист пояснила, что пропиленгликоль, глицерин и никотин проходят метаболизм в печени.
«При регулярном вдыхании они могут перегружать орган, который ответственен за детоксикацию организма, вызывая воспаление, накопление жира, стеатоз — это начальная стадия неалкогольной жировой болезни печени, впоследствии которая может привести к циррозу», — подчеркнула диетолог.Русакова добавила, что при нагреве жидкостей выделяются тяжёлые металлы и формальдегид. Они усиливают воспаление и стимулируют разрастание фиброзной ткани не только в печени, но и в других органах.
Врач отметила, что риски возрастают при сочетании с алкоголем, вирусными инфекциями и наследственной предрасположенностью. В комплексе эти факторы чаще всего и приводят к циррозу.