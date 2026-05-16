Мужчина с ножом сбил на скорости 100 км/ч нескольких человек на севере Италии

16 мая 2026, 19:56

В Модене машина сбила нескольких человек, семеро пострадавших

В центре итальянской Модены на севере страны произошло ЧП. Автомобиль Citroen C3 на скорости около 100 км/ч врезался в толпу пешеходов на улице Виа Эмилия. В результате инцидента пострадали семь человек, пишет ANSA.





30-летний выходец из Северной Африки, находившийся за рулём, также имел при себе нож. Сообщается, что злоумышленник успел сбить около десяти человек.



Остановить его помогли четверо или пятеро очевидцев, которые вмешались. При задержании мужчина ранил ножом одного из них.



В настоящее время подозреваемого задержали, его допрашивает полиция. Мотивы нападавшего выясняются.



