Жена погибшего изобретателя самодельного вертолёта заявила, что он мог выжить
Жена жителя Кировской области, погибшего при испытании собственного самодельного вертолёта, рассказала, что трагедии можно было избежать. Слова Людмилы Трапезниковой приводит RT.
88-летний Владимир получил смертельную травму – удар лопастью по голове. Однако он был ещё жив, когда его доставили в больницу.
«Он мог выжить, если бы помощь пришла быстрее и последствия травмы не были столь тяжёлыми», – отметила жена погибшего в беседе с изданием.В пятницу сообщалось, что мужчина проводил испытания устройства после успешной проверки двигателя, который, по его словам, «показал себя идеально». Однако во время запуска и набора оборотов произошёл внезапный взрыв, в результате которого от вертолёта оторвались лопасти. Один из фрагментов конструкции нанёс смертельное повреждение изобретателю.
Следственное управление СК РФ по Кировской области подтвердило РИА Новости, что начало доследственную проверку по факту возможного нарушения правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.
Известно, что мужчина много лет занимался инженерным творчеством и неоднократно модернизировал конструкцию своего самодельного летательного аппарата. Тем не менее, в проекте отсутствовали элементы сертификации или официальной технической экспертизы.