Жена погибшего изобретателя самодельного вертолёта заявила, что он мог выжить

01 августа 2025, 15:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

Жена жителя Кировской области, погибшего при испытании собственного самодельного вертолёта, рассказала, что трагедии можно было избежать. Слова Людмилы Трапезниковой приводит RT.





88-летний Владимир получил смертельную травму – удар лопастью по голове. Однако он был ещё жив, когда его доставили в больницу.





«Он мог выжить, если бы помощь пришла быстрее и последствия травмы не были столь тяжёлыми», – отметила жена погибшего в беседе с изданием.