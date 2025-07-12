Труп мужчины нашли на тюменской набережной

Тело мужчины извлекли из реки Тура у набережной в Тюмени
Фото: iStock/Петр Ткаченко

В эту субботу, 12 июля, в Тюмени нашли мертвым мужчину. Его тело извлекли из реки Тура в районе городской набережной. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.



На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. В настоящее время точные обстоятельства случившегося выясняются.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при нахождении у водоемов. Жителей призвали не купаться в запрещенных местах и не оставлять детей без присмотра.

Перед этим сообщалось, что под Волгоградом водоворот в реке Хопер затянул на дно 12-летнюю девочку. Ребенок отдыхал вместе с родственниками на необорудованном пляже.

Лидия Пономарева

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