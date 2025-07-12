Труп мужчины нашли на тюменской набережной
В эту субботу, 12 июля, в Тюмени нашли мертвым мужчину. Его тело извлекли из реки Тура в районе городской набережной. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. В настоящее время точные обстоятельства случившегося выясняются.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при нахождении у водоемов. Жителей призвали не купаться в запрещенных местах и не оставлять детей без присмотра.
Перед этим сообщалось, что под Волгоградом водоворот в реке Хопер затянул на дно 12-летнюю девочку. Ребенок отдыхал вместе с родственниками на необорудованном пляже.
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