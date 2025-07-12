Труп мужчины нашли на тюменской набережной

12 июля 2025, 16:26

Тело мужчины извлекли из реки Тура у набережной в Тюмени

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В эту субботу, 12 июля, в Тюмени нашли мертвым мужчину. Его тело извлекли из реки Тура в районе городской набережной. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.