Житель Башкирии получил 100% ожогов тела при пожаре в бане и выжил
В Башкирии в результате пожара в частной бане пострадал мужчина. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошёл утром 31 мая в Алкинском сельсовете. На территории одного из частных домов загорелась бревенчатая баня площадью около 15 квадратных метров. Несмотря на оперативное прибытие пожарных, строение полностью выгорело.
В результате происшествия пострадал мужчина 1965 года рождения. По данным медиков, он получил глубокие термические ожоги третьей степени, охватившие голову, шею, туловище и конечности. Общая площадь поражения составила практически 100% поверхности тела.
Пострадавший был экстренно госпитализирован в тяжёлом состоянии в специализированное отделение Городской клинической больницы №18 в Уфе.
Врачи борются за жизнь пациента. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.
Читайте также: