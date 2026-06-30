Полиция Воронежа проверит мужчину, вырвавшего телефон вместе с ногтями из рук девушки

30 июня 2026, 23:56

Фото: iStock/Dzurag

Полиция Воронежа проведёт проверку инцидента в ночном клубе, где мужчина во время ссоры травмировал девушку и разбил её телефон. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.





Напомним, что конфликт начался на танцполе: 24-летняя девушка с подругой случайно задели посетительницу с коктейлем, пролив ее напиток. Они извинились и предложили купить новый, но в ответ услышали резкий отказ.



После выхода из заведения подруги вновь встретили оскорбленную женщину, на этот раз рядом был ее муж. Словесная перепалка накалилась. Мужчина грубо забрал телефон у одной из девушек, вырвав вместе с ним у пострадавшей три ногтя, и кинул гаджет на асфальт.





«Проведем дополнительную проверку, дадим правовую оценку действиям правонарушителя», — подчеркнули в региональном управлении МВД.