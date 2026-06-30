Полиция Воронежа проверит мужчину, вырвавшего телефон вместе с ногтями из рук девушки
Полиция Воронежа проведёт проверку инцидента в ночном клубе, где мужчина во время ссоры травмировал девушку и разбил её телефон. Об этом сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.
Напомним, что конфликт начался на танцполе: 24-летняя девушка с подругой случайно задели посетительницу с коктейлем, пролив ее напиток. Они извинились и предложили купить новый, но в ответ услышали резкий отказ.
После выхода из заведения подруги вновь встретили оскорбленную женщину, на этот раз рядом был ее муж. Словесная перепалка накалилась. Мужчина грубо забрал телефон у одной из девушек, вырвав вместе с ним у пострадавшей три ногтя, и кинул гаджет на асфальт.
«Проведем дополнительную проверку, дадим правовую оценку действиям правонарушителя», — подчеркнули в региональном управлении МВД.Ранее «Радио 1» передавало, что в Дербенте двенадцатилетний мальчик вытащил из воды девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика. Сильное течение унесло детей в открытое Каспийское море. Подробнее читайте в нашем материале.