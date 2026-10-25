Вор похитил у пассажирки вещи на 50 тысяч рублей, оставив взамен свое кольцо
Пассажирка рейса Астрахань — Петербург лишилась вещей на 50 тысяч рублей, но взамен вор оставил ей своё кольцо. Об этом пишет Baza.
21 октября Дарьяна С. летела на самолёте авиакомпании «Победа». Она сдала свой чемодан в багажное отделение, а по прибытии обнаружила, что некоторые вещи из сумки пропали.
Уточняется, что из ее багажа исчезли дорогие духи, бутылка высококачественной водки и браслет Swarovski. Однако в сумке оказалось чужое украшение — серебряное кольцо с фианитами.
Дарьяна полагает, что вор был настолько увлечён поиском ценных вещей, что не заметил, как потерял кольцо. В связи с этим инцидентом россиянка обратилась в полицию с заявлением.
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