Воробьёв поставил задачу завершить поисковую операцию в «Крокусе» до 17 часов вторника

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Поисковая операция на месте теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске должна завершиться до 17 часов вторника. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Погибли люди. Наши спасатели до сих пор работают круглосуточно в несколько смен. Это около 370 человек. Они продолжают поисковую операцию. Она сложная, масштабная. Поисковая операция ориентировочно продлится до 17 часов завтрашнего дня», – сказал Воробьёв на еженедельном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.Стрельба и пожар произошли в «Крокусе» перед концертом вечером в пятницу. В зал ворвались вооружённые мужчины в камуфляже, начали стрелять в людей и бросать зажигательные шашки. По последним данным СКР, погибли 137 человек, пострадали 182.
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Лора Луганская