Воронежец проведет почти десяток лет в тюрьме за попытку присоединения к террористам

24 июня 2026, 22:37

Воронежец хотел присоединиться к террористам и получил девять лет

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Второй Западный окружной военный суд признал 20-летнего уроженца Воронежской области виновным в подготовке к государственной измене и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.