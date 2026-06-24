Воронежец проведет почти десяток лет в тюрьме за попытку присоединения к террористам
Второй Западный окружной военный суд признал 20-летнего уроженца Воронежской области виновным в подготовке к государственной измене и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в августе 2024 года молодой человек, находясь за пределами России, вступил в переписку с представителями иностранного военизированного формирования. Фигурант передал собеседникам свои анкетные и личные данные, а также получил от них инструкции о дальнейших шагах, необходимых для вступления в вооруженное подразделение другого государства.
Реализовать задуманное он не успел. Противоправную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, определил меру пресечения: первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, оставшиеся пять лет — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на один год после отбытия основного наказания. Приговор вступил в законную силу.
Читайте также: