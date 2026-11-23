В Стамбуле не нашли подтверждений появления льва, которого ищут уже вторые сутки
Подтверждений того, что в Стамбуле действительно находится лев, не появилось. Поиски идут второй день, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти провинции Стамбул.
Поисковые мероприятия начались вечером в воскресенье после того, как местный житель рассказал, что видел зверя рядом с жилым комплексом. Тепловизионная камера зафиксировала передвижение крупного живого объекта в районе Сарыер.
Во время поисковых операций использовались беспилотники, которые обследовали около пяти гектаров территории, но поймать дикого зверя не удалось. В связи с инцидентом запретили въезд в Белградский лес — крупный лесопарк, примыкающий к месту, где заметили хищника.
Однако через некоторое время специалисты проанализировали новые видеозаписи с других ракурсов и установили: на них не лев и даже не представитель больших кошек. Генпрокуратура Стамбула начала расследование инцидента.
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