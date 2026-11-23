23 ноября 2026, 20:34

Во Флориде полиция нашла в гараже свинью вместо грабителя

Фото: iStock/Fotosmurf0

Житель Флориды принял свинью за грабителя и вызвал полицию. Стражи порядка приехали на вызов, но вместо преступника обнаружили в гараже животное, сообщает портал UPI.