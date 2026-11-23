Полиция прибыла на место ограбления и нашла вместо вора свинью
Житель Флориды принял свинью за грабителя и вызвал полицию. Стражи порядка приехали на вызов, но вместо преступника обнаружили в гараже животное, сообщает портал UPI.
Забавная история произошла в городе Касселберри. Мужчина набрал 911, заявив, что в его гараж проник грабитель. Тогда на место направили бойцов подразделения Delta Squad, и те оперативно обнаружили «преступника» — им оказалась свинья по кличке Бэкон. Животное сбежало с участка своего хозяина и забрело на соседний. Судя по всему, Бэкон заинтересовалась возможностью чем-нибудь перекусить.
Об инциденте полицейские рассказали в соцсетях, описав его как настоящее задержание подозреваемой. В публикации стражи порядка пошутили, что «нарушительница» и не думала хулиганить — ей просто захотелось подкрепиться поздним вечером. В итоге «подозреваемую» просто отпустили, не предъявив ей никаких обвинений.
Ранее сообщалось, что в японском Маэбаси медведь высунул голову из канализации и напугал полицейского.
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