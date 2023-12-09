Воронежские власти опровергли информацию о расстреле в городе военного лётчика

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Сообщение о ранении в Воронеже неизвестными военнослужащего Военно-космических сил России появилось в телеграм-канале другого военного лётчика, известного в Сети под псевдонимом Fighterbomber. Городская администрация заявила о недостоверности этой информации.
Остаётся только догадываться, что послужило поводом для появления такой героической истории в телеграм-канале, который ведет Fighterbomber. Возможно, его аккаунт был взломан и от лица военного лётчика лживое сообщение отправили специалисты по информационной войне из украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).
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Александр Бойцов