Восемь человек погибли в авариях на трассе в Венгрии
Серия ДТП на венгерской автомагистрали M1 неподалёку от города Гер привела к гибели восьми человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает English News.
Аварии произошли последовательно на 114‑м километре трассы, расположенном рядом с деревней Хедьешалом вблизи границы с Австрией. Сначала грузовик врезался в дорожную машину. После столкновения транспортное средство загорелось, а водитель погиб на месте.
Позже микроавтобус с девятью пассажирами врезался в остановившийся грузовик, который находился в пробке, образовавшейся из‑за первой аварии. В результате этого столкновения семь человек погибли сразу, еще двух госпитализировали.
Из‑за произошедших аварий движение на автомагистрали полностью перекрыли в обоих направлениях. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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