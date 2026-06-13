Голого жителя Индии избили толпой из-за подглядываний за женщинами
В индийском штате Керала местные жители жестоко избили мужчину, который проник на частную территорию в обнаженном виде и подглядывал за женщиной. Об этом сообщает NDTV.
Все произошло 7 июня в городе Ранни. 58‑летний Варгезе Мэтью зашел на участок к местной жительнице и начал тайно наблюдать за ней через окно.
Заметив мужчину в таком виде, очевидцы пришли в ярость. Толпа набросилась на нарушителя, связала его и начала избивать. По итогам инцидента полиция возбудила два уголовных дела, в том числе против участников нападения — на скамье подсудимых оказались пять человек.
Сам Варгезе Мэтью в настоящее время находится в больнице, где проходит лечение после полученных травм. После выздоровления ему придется ответить за содеянное в соответствии с местным законодательством.
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