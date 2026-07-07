В Британии сообщили об атаке на танкер вблизи берегов Омана
В восьми морских милях (около 14 километров) к востоку от населённого пункта Лимах (Оман) в левый борт танкера, двигавшегося на юг, попал неизвестный снаряд. Об этом проинформировало управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В сообщении ведомства уточняется, что экипаж танкера уведомил о происшествии. В результате попадания снаряда на борту возникло возгорание.
По информации UKMTO, в инциденте никто не пострадал. Разлива нефти наблюдатели не зафиксировали.
Ранее крупный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в США. Местным жителям рекомендовали не покидать дома из-за ухудшения качества воздуха.
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