Иномарка вылетела с трассы и перевернулась в Иркутской области
Ночью на автодороге Р‑255 «Сибирь» в Иркутской области произошло дорожно‑транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария случилась с автомобилем «Тойота Витц». 37‑летний водитель следовал из Черемхово в сторону Иркутска. Из‑за неверно выбранной скорости он потерял контроль над машиной, которая съехала с проезжей части и опрокинулась.
Водитель получил тяжелые травмы и скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи. В деталях ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.
