Восемь человек пострадали при детонации упавшего беспилотника в Ростовской области

Фото: iStock/maxim4e4ek
Восемь человек пострадали в результате детонации взрывного устройства на одном из упавших в Ростовской области дронов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что детонация взрывного устройства произошла в Морозовском районе области, недалеко от аэродрома.
Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения дронов. Их всех экстренно доставили в районную больницу.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что системы ПВО минувшей ночью уничтожили 44 украинских БПЛА над территорией Ростовской области. В ходе этой атаки получила повреждения электроподстанция, нарушено энергоснабжение.
Читайте также:
Установлена цель, которую пытались атаковать более 40 беспилотников ВСУ
ПВО отразила массовый налёт беспилотников ВСУ, всего сбито 53 дрона над территорией РФ
Украина может получить дальнобойные дроны и атаковать Урал и Заполярье
Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения дронов. Их всех экстренно доставили в районную больницу.
Читайте также:
Установлена цель, которую пытались атаковать более 40 беспилотников ВСУ
ПВО отразила массовый налёт беспилотников ВСУ, всего сбито 53 дрона над территорией РФ
Украина может получить дальнобойные дроны и атаковать Урал и Заполярье
Анастасия Чинкова