Фото: СК РФ
Сразу восемь генералов МЧС, СК и ФСИН сняли с занимаемых должностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«От должностей освобождены восемь генералов, в том числе глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов, глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левита, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Ростислав Лесников», — говорится в сообщении агентства.
Также добавляется, что с занимаемой должности сняты генерал-лейтенант внутренней службы, начальник ГУ МЧС РФ по Подмосковью Полетыкин Сергей Алексеевич, руководитель СУСК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Сергей Филиппов.
Другие подробности не уточняются. Не раскрываются и причины принятых решений.
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