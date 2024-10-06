Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра Сочи

В России появится новая компьютерная игра про спецоперацию «Отряд 22: ZOV». Как пишут «Известия», ее разработку уже одобрили в Минобороны. Уточняется, что военное ведомство проконсультирует разработчиков, однако финансировать проект не будет. За достоверность игры возьмет на себя ответственность герой РФ Владислав Головин с позывным «Струна».