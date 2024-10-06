Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра Сочи

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Мещанского суда
Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить из СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского «под свое наблюдение». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию его ходатайства.
По словам Барило, в случае, если Копайгородский совершит преступные действия, то командование воинской части обязуется «немедленно» сообщить об этом в правоохранительные органы. Генерал-майор отметил, что руководство части также представило экс-мэра к награде «За отвагу» за боевые отличия.
Напомним, в конце сентября текущего года Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского до 18 ноября. Бывшему мэру вменяют статью о присвоении и растрате. Ущерб оценили в 3,7 млн рублей.
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Екатерина Коршунова