Восемь цыганок «родили» более 600 детей ради выплат
Восемь цыганок обманули государство на 237 миллионов рублей с помощью несуществующих детей. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Следствие утверждает, что житель столичного региона был пособником женщин, участвовавших в преступной схеме. Он посещал многофункциональные центры в Москве, а также ЗАГСы в Самаре и Нижнем Новгороде, где заявлял о присутствии на домашних родах. На основании этих ложных заявлений оформлялись свидетельства о рождении, позволяющие мошенницам получать социальные выплаты.
Общее количество детей, якобы рожденных в рамках этой схемы, превышает 600 человек. В отношении цыганок возбуждено 89 уголовных дел. Злоумышленники обвиняются в мошенничестве с социальными выплатами и подделке документов, которые они совершали в составе организованного преступного сообщества.
