Восемь цыганок «родили» более 600 детей ради выплат

21 декабря 2025, 18:28

Восемь цыганок зарегистрировали более 600 несуществующих детей ради выплат

Фото: iStock/Cylonphoto

Восемь цыганок обманули государство на 237 миллионов рублей с помощью несуществующих детей. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МВД Ирина Волк.