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Восьмичасовая поездка на авто в Уфе закончилась реанимацией для супругов

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Уфе супружеская пара была экстренно госпитализирована после восьмичасовой поездки на автомобиле. У обоих наблюдались симптомы сильнейшей интоксикации: потеря сознания, головная боль, тошнота.



Как сообщает SHOT, причиной отравления стали пары антифриза, попадавшие в салон из-за поломки системы охлаждения двигателя. Как оказалось, опасность ситуации заключалась в отсутствии запаха у этиленгликоля и пропиленгликоля, содержащихся в антифризе, из-за чего семья не сразу осознала проблему.

Стабилизировать состояние пострадавших удалось лишь спустя несколько дней.

Виктория Иванченко

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