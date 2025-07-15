Восьмичасовая поездка на авто в Уфе закончилась реанимацией для супругов
В Уфе супружеская пара была экстренно госпитализирована после восьмичасовой поездки на автомобиле. У обоих наблюдались симптомы сильнейшей интоксикации: потеря сознания, головная боль, тошнота.
Как сообщает SHOT, причиной отравления стали пары антифриза, попадавшие в салон из-за поломки системы охлаждения двигателя. Как оказалось, опасность ситуации заключалась в отсутствии запаха у этиленгликоля и пропиленгликоля, содержащихся в антифризе, из-за чего семья не сразу осознала проблему.
Стабилизировать состояние пострадавших удалось лишь спустя несколько дней.
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