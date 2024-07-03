Стало известно, когда суд завершит прения сторон по делу о гибели журналистки Бабаевой

Фото: istockphoto/Zolnierek
Симферопольский районный суд Крыма 3 июля завершит прения сторон по делу о гибели журналистки Бабаевой. Об этом информирует «РИА Новости».
Судебное заседание по делу о гибели бывшего руководителя крымского представительства медиагруппы «Россия сегодня» Светланы Бабаевой состоится в 11:30 мск. Судья попросил участников процесса быть готовыми к завершению прений.
Симферопольское подразделение «России сегодня» Бабаева возглавила в 2019 году. Погибла она 28 октября 2022 года на военном полигоне. На нем проходили учения по тактической медицине. Инструктор Игорь Малёв выстрелил из автомата в грунт, пуля разделилась на 2 фрагмента и отрикошетила в шею и голову Светланы. Было возбуждено уголовное дело.
Бывший директор НИИ точных приборов Шишанов приговорен к пяти годам колонии. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на два года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд арестовал четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Гуидотти
В Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев, вымогавших взятку у школьника
Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
Симферопольское подразделение «России сегодня» Бабаева возглавила в 2019 году. Погибла она 28 октября 2022 года на военном полигоне. На нем проходили учения по тактической медицине. Инструктор Игорь Малёв выстрелил из автомата в грунт, пуля разделилась на 2 фрагмента и отрикошетила в шею и голову Светланы. Было возбуждено уголовное дело.
Бывший директор НИИ точных приборов Шишанов приговорен к пяти годам колонии. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих или иных организациях сроком на два года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Суд арестовал четырех обвиняемых в похищении итальянского бизнесмена Гуидотти
В Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев, вымогавших взятку у школьника
Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет
Дарья Осипова