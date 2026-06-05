Восьмилетний мальчик съел мороженое и умер
Восьмилетний житель Оттавы Лиам Гартланд скончался из-за тяжелой аллергической реакции после того, как попробовал мороженое, которое мать купила ему во время прогулки. Об этом сообщает Need To Know.
Мальчик страдал от сильной аллергии на молочные продукты, яйца и арахис. Мать заранее удостоверилась, что выбранное лакомство не содержит опасных для сына ингредиентов. Однако едва ребенок попробовал десерт, он сразу сказал: «По-моему, там молоко».
Аллергическая реакция развилась мгновенно и привела к тяжелому приступу. Врачи несколько дней боролись за жизнь Лиама, но спасти его не смогли.
Полиция проводит расследование. Она установит, каким образом молочные продукты попали в продукт, позиционировавшийся как безопасный для людей с аллергией.
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