Восьмилетний мальчик съел мороженое и умер

05 июня 2026, 16:09

Need To Know: Восьмилетний канадец попробовал мороженое и скончался от аллергии

Фото: istockphoto/udra

Восьмилетний житель Оттавы Лиам Гартланд скончался из-за тяжелой аллергической реакции после того, как попробовал мороженое, которое мать купила ему во время прогулки. Об этом сообщает Need To Know.