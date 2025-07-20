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Восьмилетняя девочка получила удар током на автобусной остановке в центре Петербурга

В Петербурге девочку ударило током на автобусной остановке
Фото: iStock/maxim4e4ek

Восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током около автобусной остановки в самом центре Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



Со слов очевидцев, школьница схватилась двумя руками за столб с табло автобусных маршрутов и железный забор рядом. После этого она получила серьёзнейший удар током – девочку экстренно доставили в реанимацию.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что к забору примыкает киоск с кофе. В настоящее время участок обесточен, устраняются неполадки в источнике подачи напряжения.

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проводит проверку.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

Анастасия Чинкова

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