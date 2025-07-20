Восьмилетняя девочка получила удар током на автобусной остановке в центре Петербурга
Восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током около автобусной остановки в самом центре Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Со слов очевидцев, школьница схватилась двумя руками за столб с табло автобусных маршрутов и железный забор рядом. После этого она получила серьёзнейший удар током – девочку экстренно доставили в реанимацию.
Прибывшие на место специалисты выяснили, что к забору примыкает киоск с кофе. В настоящее время участок обесточен, устраняются неполадки в источнике подачи напряжения.
Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проводит проверку.
О состоянии пострадавшей не сообщается.
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