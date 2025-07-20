Восьмилетняя девочка получила удар током на автобусной остановке в центре Петербурга

20 июля 2025, 14:09

В Петербурге девочку ударило током на автобусной остановке

Фото: iStock/maxim4e4ek

Восьмилетняя девочка получила сильнейший удар током около автобусной остановки в самом центре Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».