Российская школьница получила ожог глаз из-за залившей ее перцовкой незнакомки

15 октября 2025, 19:47

В Белгороде прохожая распылила перцовый баллончик в глаза школьницы

14-летняя девочка из Белгорода оказалась в больнице после того, как ее залила газом прохожая. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.