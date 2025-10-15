Российская школьница получила ожог глаз из-за залившей ее перцовкой незнакомки
14-летняя девочка из Белгорода оказалась в больнице после того, как ее залила газом прохожая. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Все произошло на спортплощадке в одном из парков города. Школьница находилась там в компании других детей, и в какой-то момент те повздорили. В это время мимо них проходила 20-летняя девушка. Незнакомка без видимой на то причины подошла к подросткам и распылила перцовый баллончик в лицо одного из них.
Пострадавшую с химическим ожогом глаз госпитализировали. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.
В отношении нападавшей возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК: «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Теперь ей грозит до двух лет колонии.
