Воспитанники детдома Владивостока оказались в реанимации, употребив дурман-траву

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Воспитанники 34-го детского дома во Владивостоке объелись дурман-травы с клумбы и попали в реанимацию. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, воспитанники детского дома гуляли по городу и заметили цветки дурмана. Подростки вытащили семена, съели их, после чего пошли в кафе. Одной девушке стало плохо еще по пути, однако другие не обратили на это внимание. Через час она потеряла сознание. Сотрудники общепита вызвали скорую помощь.
Через час стало плохо второму подростку. Обоих экстренно госпитализировали и отправили в реанимацию. В настоящее время дети находятся в стабильном состоянии.
Остальным трем ребятам помощь врачей не понадобилась.
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Через час стало плохо второму подростку. Обоих экстренно госпитализировали и отправили в реанимацию. В настоящее время дети находятся в стабильном состоянии.
Остальным трем ребятам помощь врачей не понадобилась.
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Элина Позднякова