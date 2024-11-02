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Воспитанники детдома Владивостока оказались в реанимации, употребив дурман-траву

Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

Воспитанники 34-го детского дома во Владивостоке объелись дурман-травы с клумбы и попали в реанимацию. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, воспитанники детского дома гуляли по городу и заметили цветки дурмана. Подростки вытащили семена, съели их, после чего пошли в кафе. Одной девушке стало плохо еще по пути, однако другие не обратили на это внимание. Через час она потеряла сознание. Сотрудники общепита вызвали скорую помощь.

Через час стало плохо второму подростку. Обоих экстренно госпитализировали и отправили в реанимацию. В настоящее время дети находятся в стабильном состоянии.



Остальным трем ребятам помощь врачей не понадобилась.

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В Молдавии робот с голосом премьер-министра звонит и угрожает гражданам страны
02 ноября 2024, 17:15

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin

В Молдавии жителям республики звонит по телефону робот и угрожает расправой. Причём говорит он голосом премьер-министра страны Дорина Речана.
Об этом пишет местное сетевое издание Noi. Сам глава молдавского правительства назвал подобные провокационные действия актами запугивания. По его словам, они направлены на то, чтобы посеять в людях панику и страх, чтобы граждане Молдавии боялись прийти на выборы.

Дорин Речан уточнил, что накануне, 1 ноября, люди по всей стране стали получать анонимные звонки. «Робот» с его голосом угрожал журналистам, медийным персонам, известным личностям и простым гражданам. По его словам, сотрудники правоохранительных органов начали проверку по фактам происшедшего.

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Украинский беженец изнасиловал беременную соотечественницу в Берлине
02 ноября 2024, 16:30

Фото: iStock/picturesd

В Берлине под суд попал украинский беженец из Харькова, который изнасиловал беременную гражданку Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Согласно сообщению, беженец приставил нож к горлу 25-летней украинки, которая в тот момент находилась на девятом месяце беременности и изнасиловал ее. После этого он ограбил ее и сбежал в Польшу, где его задержали и экстрадировали в Германию.

На суде мужчина признал вину, заявив, что вел себя как животное. Приговор вынесут 22 ноября. Ему грозит пять лет лишения свободы, однако по истечению половины срока, его могут отправить депортировать на Украину.

Тем временем девушка уже родила здорового малыша.

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В Подмосковье добились сокращения числа погибших на железнодорожных платформах
02 ноября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области в этом году на 7% снизилось число случаев гибели людей на железнодорожных платформах. В этом году их зафиксировали 26 случаев против 28 случаев в 2023 году, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Таких показателей удалось достичь благодаря реализации большого комплекса мер по безопасности на железной дороге. Самой действенной остаются профилактические рейды, которые проводятся ежедневно на всех станциях региона.
«С начала года мы организовали уже более 5 тыс. рейдов. С наступлением осени профилактические мероприятия проходят в основном в вечернее, самое аварийное, время. Сотрудники пресекают потенциальные нарушения, проводят разъяснительные беседы, раздают информационные материалы», - рассказал зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Также в Подмосковье строят надземные пешеходные переходы, устраивают металлические заборы и железобетонных ограждений вдоль путей, организуют искусственные ограждения типа «змейка».

Помимо этого, на станциях и платформах области устанавливают информационные стенды, камеры, фиксирующие нарушения правил перехода через пути.

Несмотря на это, число погибших на железной дороге в Подмосковье остаётся высоким, считают в ведомстве. Так, с начала года на путях погибли 167 человек. При этом 92 случая зафиксировано на «опасных тропах», 49 – на пешеходных переходах, 26 – на платформах.

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#железнодорожная станция
#безопасность
#алексей гержик
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Изуродовал и залег на дно: как женатый поклонник-изверг сломал жизнь «Мисс очарование» и зачем нанял абхазских бандитов
02 ноября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Alexey_M

В один из обычных дней Элеонора Кондратюк, «Мисс очарование-1998», стала жертвой ужасного преступления, которое навсегда изменило ее судьбу. В 2001 году на нее напал неизвестный, облив кислотой.
Этот акт мести был заказан ее отвергнутым поклонником-бандитом Рубеном Григоряном. Подробнее об этой ужасной истории читайте в материале «Радио 1».

Предложил познакомиться

Одним апрельским днем Элеоноре перегородила путь машина. Из нее вышел здоровый человек, ростом более двух метров, который, стесняясь и запинаясь, предложил ей познакомиться.

Фото: istockphoto/happyphoton

Она отказалась, так как общие знакомые предупредили ее о его дурной славе — он зарабатывал деньги нечестным путем. Ранее был женат, но его жена в итоге была спасена от него своим отцом.

Мужчину звали Рубен Григорян. На его голове был длинный шрам, а вместо глаза — протез, который он потерял во время бандитской разборки, за что и получил прозвище Циклоп.

Девушка просила ухажера оставить ее в покое и не беспокоить. После недолгого затишья мужчина вновь стал настойчиво донимать Элеонору своим вниманием.

«Он вел себя истерично, с нарочитыми слезами, мольбами и просьбами. Затем прибавились манипуляции — грозил, что покончит с собой, если я не обращу на него внимания. Хотя я не давала ему никаких поводов», — поделилась она.

Угрозы

Дело не ограничилось лишь мольбами, слезами и манипуляциями. По её словам, позже мужчина стал угрожать ей.

«Ты еще пожалеешь об этом и будешь плакать кровавыми слезами, но тогда уже никуда не денешься и сама ко мне прибежишь! — бросал «Циклоп» жуткие слова в адрес юной девушки».

Нападение: детали и последствия

Нападение на Элеонору произошло в один из апрельских дней, когда она направлялась на пляж с подругой. Во дворе родной школы к ней подошел молодой человек и облил кислотой.

Установлено, что преступники использовали не просто кислоту, а смесь с растительным маслом, чтобы затруднить смывание. Элеонора была доставлена в больницу в критическом состоянии и пережила годы страданий, включая более двухсот операций и полную слепоту.

Рубен Григорян: портрет преступника

Он был известен как бандит с прозвищем «Циклоп». Мужчина долго вынашивал план мести. Он решил не пачкать руки и поручить расправу над «непокорной» своим подручным. Позже следователи выяснили, что он нанял абхазских уголовников Адгура Гочуа и Романа Дбара за тысячу долларов — сумму, которая так и осталась лишь обещанной.

Интересно, что заказчик уехал в Ярославль и управлял всем процессом по телефону. Чтобы избежать прослушки, он велел называть себя Игорем. Более того, все ключевые фразы он приказал закодировать. Так, например, «облить кислотой» стало звучать как «привезти мандарины».

Розыск преступника

После нападения на Элеонору Григорян был объявлен в федеральный розыск. Оперативники по всей стране получили ориентировку на подозреваемого, его быстро удалось найти в одном из лесных поселков Карелии. Правоохранители заметили высокорослого армянина, который выделялся на фоне местных жителей. Сотрудники районного отдела внутренних дел устроили засаду и вскоре задержали его.

Фото: istockphoto/Daniel Tadevosyan

Допрос Григоряна

На допросе Григорян утверждал, что приехал в Карелию для сбора средств на лечение Элеоноры, заявляя, что является соучредителем фирмы, занимающейся рубкой леса. Однако проверка этих сведений показала, что это было враньем.

Истинная причина преступления

Истинной причиной его действий оказалась обида на красавицу. Григорян считал, что Элеонора возгордилась после того, как заняла третье место на конкурсе красоты. Позже он признался в своих зловещих намерениях, однако утверждал, что планировал лишь облить её руку, но исполнитель «перестарался».

Приговор

В результате судебного разбирательства буйный поклонник был приговорен к 11 годам лишения свободы. Его сообщники Артем Восканян и Богос Нубарян получили соответственно 6 и 7 лет. Исполнитель, Роман Дбара, был убит в Абхазии во время обмена заложниками в Гальском районе. Его опознали по ожогам на лице, так как часть смеси попала и на него. Второго участника, Гочуа, приговорили к довольно короткому сроку — всего 5 лет лишения свободы.

Заключение и жизнь после освобождения

Рубен Григорян отбывал срок в Усть-Лабинской колонии, где вел себя тихо и даже организовал спортивную секцию. После освобождения он не стал мстить Элеоноре, его имя больше не фигурировало в полицейских сводках. По некоторым данным, сейчас он живет за пределами России, имеет семью и детей.

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В Калининграде неизвестные обстреляли автобус и трамвай с пассажирами
02 ноября 2024, 15:27

Фото: istockphoto/GreenLiving

Неизвестные обстреляли из пневматического оружия пассажирский автобус и трамвай на улицах Калининграда. В это время в салонах городского транспорта находились люди.
О случившемся рассказали в пресс-службе администрации города. Оба инцидента произошли накануне, 1 ноября, поздно вечером. Автобус был обстрелян на Нарвской улице, а трамвай попал под выстрелы на Ленинском проспекте в районе торгово-развлекательного комплекса «Европа».

В администрации отметили, что в Калининграде это уже шестой случай за год, когда хулиганы стреляют по городскому пассажирскому транспорту. Кроме опасности, которой подвергались люди, бывшие в тот момент в салонах транспорта, есть ещё и материальный ущерб. Одно только стекло трамвая «Корсар» стоит 234 тысячи рублей.

Полицейские уже ищут злоумышленников. В администрации обратились за помощью к горожанам, среди которых, возможно, есть очевидца происшествия. Автовладельцев попросили проверить записи видеорегистраторов, так как не исключено, что стрелок передвигался на машине.

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Создателя «Рататуя» осудили за педофилию: автор мультиков причастен к насилию детей на Филиппинах, что известно
02 ноября 2024, 14:13

Бухалем Бучиба (Фото: соцсети Б. Бучибы)

Художника студий Disney и Pixar Бухалема Бучибу признали виновным в причастности к сексуальному насилию над детьми. Бучиба был приговорен в Париже к 25 годам тюремного заключения. О подробностях дела расскажет «Радио 1».

Насилие над детьми


В ходе расследования выяснилось, что на протяжении многих лет Бучибу платил за трансляции, во время которых происходило насилие над детьми. В настоящее время ему 56 лет, и, согласно сообщениям прессы, с 2012 по 2021 годы он регулярно оплачивал истязания детей через интернет, наблюдая за этим в режиме реального времени.

Жертвами его «развлечений» становились малыши в возрасте от трех до десяти лет из Филиппин. Издание Le Figaro сообщает, что количество купленных им трансляций достигало сотен и могло затрагивать до тысячи детей. На педофилию в прямом эфире Бучиба потратил около 50 тысяч евро (более пяти миллионов рублей).

Фото: iStock/FOTOKITA

Приговор суда


Европол начал расследование деятельности аниматора в 2019 году после выявления подозрительных денежных переводов на Филиппины. Кроме того, в 2014 году он уже был арестован и осужден за изнасилование своей восьмилетней падчерицы, однако отделался условным сроком в два года.

Новый судебный процесс проходил с 29 по 31 октября, и следствию удалось доказать его причастность к двум сотням трансляций, за каждую из которых он платил от 50 до 100 евро (от пяти до десяти тысяч рублей). Бучиба признал свою вину, раскаялся и попросил прощения. Изначально ему грозило 40 лет тюремного заключения, но в итоге суд назначил 25 лет, а также 20 лет надзора после освобождения.


Фото: кадр из мультфильма «Рататуй»

Что известно о художнике


Дизайнер Бухалема Бучибу начал свою карьеру в 1988 году и принимал участие в создании таких проектов, как «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Черный Плащ», мультфильмы о Гуфи и Винни-Пухе, а также «Лило и Стич», «Тарзан», «Рататуй» и «Как приручить дракона». Его последняя работа — мультфильм «Элементарно», который был номинирован на премию «Оскар» в прошлом году.

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#изнасилование
#школьница
#статьи
#педофилия
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В Челябинске возбудили два уголовных дела против школьниц, угрожавших девочке шокером
02 ноября 2024, 13:31

Фото: iStock/ deepart386

Школьницы из Челябинска избили 12-летнюю девочку около ТРК «Горки» и угрожали ей электрошокером. Их поставят на учёт МВД по делам несовершеннолетних, информирует 74.ru.
После мониторинга социальных сетей и СМИ нашли публикацию, из которой ясно, что подростки применяли насилие к девочке. Правонарушение они запечатлели на видео. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

4 октября около ТРК «Горки» подростки унизили 12-летнюю девочку. Она общалась со знакомым обидчицам юношей и им это не понравилось. Пострадавшей пришлось извиняться на коленях. Также её избивали, а унижения записывали на видео.

Правоохранительные органы установили всех участников происшествия. С родителями проводится работа служб системы профилактики.



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Мошенники уговорили пенсионерку продать четыре квартиры и отдать деньги им
Мошенники уговорили петербурженку продать четыре квартиры и отдать деньги им
02 ноября 2024, 13:10

Фото: iStock/Diy1

В Петербурге мошенники обманом уговорили пенсионерку продать четыре квартиры, передав им порядка 31 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что 1 ноября в полицию Василеостровского района поступило заявление от 72-летней пенсионерки о том, что с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные, которые путём обмана убедили её продать свои четыре квартиры и передать полученные деньги курьеру.

Женщина последовала их указаниям, продала недвижимость и передала курьеру 31,44 миллиона рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время мошенников разыскивают.

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#квартиры
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#деньги
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В Москве задержали женщину, обозвавшую строителей «русней»
02 ноября 2024, 12:33

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве задержали девушку, назвавшую строителей «русней» и угрожавшую им пистолетом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что жительница Некрасовки была недовольна работой строителей, которые устанавливали дверь для соседей после её ночной смены. Она вышла в подъезд и устроила скандал, начав угрожать работникам пистолетом и назвав их «русней».

Девушку задержали. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По ней ей грозит до семи лет лишения свободы.

При этом дебоширка заявила, что не боится полицейских, поскольку неоднократно попадала в отделение.

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