В ходе рейда в Ленобласти у цыган нашли наркотики, оружие и 15 млн рублей

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Во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает «Лента.ru».
«Мужчин задержали в результате проведения масштабного антинаркотического рейда в Гатчинском районе. В ночь на 30 октября были организованы десятки обысков на основании уголовных дел, расследуемых антинаркотическим подразделением полиции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в деревне Новосиверская в частном доме силовики нашли оборудование для изготовления синтетических наркотиков. Также было найдено несколько килограммов неизвестного вещества, похожего на наркотик, его отправили на экспертизу.
Кроме того, в доме обнаружили незарегистрированное охотничье ружье, два травматических пистолета и 15 миллионов рублей. Всего силовики задержали 50 человек. Всех их поставили на воинский учет после проверки на употребление наркотиков и взятия ДНК и отпечатков пальцев.
При этом в результате рейда сотрудники Госавтоинспекции проверили автомобили фигурантов. 15 машин попали под подозрение в подделке номерных агрегатов. Транспортные средства изъяли и поместили на спецстоянку.
По данным полиции, подобные мероприятия направлены на декриминализацию представителей цыганских общин.
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Элина Позднякова