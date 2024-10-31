Shot: дети устроили пожар в некрасовской высотке в Москве

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Пожар в высотке столичной Некрасовки устроили дети, пишет Shot. Журналисты уточнили, что вспыхнуло масло, выплеснутое на сковородку. Один ребенок госпитализирован, добавили авторы канала.
Все случилось примерно полчаса назад, когда ребята 11 и 12 лет решили приготовить еду. У ребенка ожоги лица, рук и ног. Также пламя перекинулось на потолок и мебель.
Дети смогли эвакуироваться самостоятельно, после чего пострадавшего увезли к медикам. Выгорело примерно десять квадратов натяжного потолка, мебель повреждена, пламя в настоящий момент ликвидировали.
Ранее сообщалось, что произошло в Бурятии. В результате инцидента задержан мужчина. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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Дети смогли эвакуироваться самостоятельно, после чего пострадавшего увезли к медикам. Выгорело примерно десять квадратов натяжного потолка, мебель повреждена, пламя в настоящий момент ликвидировали.
Ранее сообщалось, что произошло в Бурятии. В результате инцидента задержан мужчина. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
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Никита Кротов