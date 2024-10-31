Shot: дети устроили пожар в некрасовской высотке в Москве

Во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает «Лента.ru».