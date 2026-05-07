Учительница ораторского искусства совратила и изнасиловала подростка
В США 35-летнюю учительницу ораторского искусства обвинили в изнасиловании подростка
В США учительница ораторского искусства изнасиловала подростка. Об этом сообщает New York Post.
Полиция города Саванна (штат Джорджия) арестовала 35-летнюю Паулину Уолден в пятницу, 1 мая. Женщине предъявили обвинения в растлении и изнасиловании несовершеннолетнего. Правоохранители пока не раскрывают подробности дела, но известно, что Уолден вступала в половую связь с учеником за пределами школы.
«Звёздного» адвоката Александра Карабанова задержали в Москве
Педагог работала в школьном округе Саванна-Чатем с 2023 года. Она вела уроки английского языка, мифологии и руководила школьной театральной студией. Супруг Уолден, тоже учитель из того же округа, не стал комментировать обвинения против жены. По законам Джорджии, женщине грозит до 25 лет тюремного заключения.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Сочи местного жителя приговорили к шести годам лишения свободы за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия, которое мужчина прятал в дупле.