Жительница Красноярска выбросила с 14 этажа двух кошек и собаку

14 февраля 2026, 09:04

Фото: iStock/Olga Gubskaya

40-летняя жительница Красноярска выбросила с балкона 14-го этажа двух кошек и собаку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.





По данным полиции, женщина также сбрасывала вниз предметы мебели. В результате ее действий повреждения получили автомобили, припаркованные во дворе дома. К несчастью, животные погибли от падения.



Предварительно, признаков опьянения у россиянки не обнаружили, ее передали медикам. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.



